Мадуро: Президент Мексики — трус

Каракас, , 07:42 — REGNUM Глава Мексики Энрике Пенью Ньето является «трусом», который выслуживается перед президентом США Дональдом Трампом. Об этом, как передает El Nacional, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Если бы я был президентом Мексики, я бы повалил все стены, не как этот трус — президент Мексики Пенья Ньето», — заявил Мадуро.

Глава Венесуэлы также добавил, что президент Мексики ведет себя как служащий, с которым плохо обращается «шеф» Дональд Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме президента Венесуэлы назвали «диктатором», проведшим «ложные» выборы и захватившим власть. Результаты прошедших в стране выборов в Вашингтоне назвали «серьезным ударом по демократии».

Против президента Венесуэлы были введены адресные санкции, согласно которым ему закрыт въезд в США, а все активы и счета, если они есть, замораживаются.

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