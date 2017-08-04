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«Российским следом» в выборах США займется жюри присяжных

Политика

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«Российским следом» в выборах США займется жюри присяжных
Matt H. Wade
Белый дом США

Вашингтон, 4 августа 2017, 07:25 — REGNUM  Разбирательством по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы США займется специальное жюри присяжных, сформированное курирующим этот вопрос американским спецпрокурором Робертом Мюллером, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что состав жюри уже определен. Теперь очевидно, что вопрос с «российским следом» вступил в более активную фазу. Предполагается, что процесс рассмотрения материалов не продлится дольше месяца.

У большого жюри есть свои особые полномочия, позволяющие запрашивать нужные документы и приводить свидетелей к присяге.

По словам юриста Белого дома Тая Кобба, «Белый дом поддержит любые меры, способные ускорить ход расследования».

Напомним, тема «вмешательства» России в американские выборы продолжает использоваться противниками президента США Дональда Трампа. В американских СМИ периодически всплывает разного рода информация, «компрометирующая Трампа».

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