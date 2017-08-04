Киев намерен заблокировать все «пророссийские» телеканалы в Донбассе

Киев, , 05:40 — REGNUM Власти Украины планируют полностью заблокировать вещание «пророссийских» телеканалов на территории Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита в Покровск 3 августа, передаёт городской портал 06239.com.ua.

Как сообщил секретарь СНБО, в Покровске уже создана первая опытная установка «комплексной системы информационного противодействия», которая позволяет «полностью блокировать пророссийские теле‑ и радиоканалы и в то же время очень хорошо принимать все украинские».

«Сейчас мы проверили её работу — работает очень качественно», — сказал Турчинов, отметив, что через несколько месяцев аналогичное оборудование планируется установить «вдоль всей линии разграничения».

Подробностей о том, какие именно каналы украинские власти считают «пророссийскими», кто именно и по каким критериям будет относить их к этой категории, секретарь СНБО раскрывать не стал.

Напомним, что на Украине уже длительное время действует запрет на вещание десятков российских телеканалов, в числе которых — «Первый канал», «Россия 24», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Дождь» и другие.

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