Парламентская оппозиция предложила Кремлю сократить число «фейковых партий»

Москва, , 05:10 — REGNUM Парламентские фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» обратились с предложением к Кремля о проведении в стране партийной реформа, которая предусматривала бы сокращение числа «фейковых партий», передаёт 4 августа газета «Известия».

Как сообщается, свои инициативы представители партий высказали на заседании рабочей группы по вопросам изменения избирательного законодательства при администрации президента.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил изданию, что сократить число партий необходимо из-за появления большого количества спойлеров на выборах разных уровней.

«Мы эту тему с администрацией президента обсуждали. Они понимают, что сегодня чуть ли не каждый может создать партию», — отметил Зюганов, высказав мнение, что рабочая при администрации президента «обязательно займётся этим вопросом».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что его партия также передала свои предложения в администрацию президента. Одна из инициатив СР состоит в том, чтобы ликвидировать партии, у которых в течение двух лет не смог достичь победы хотя бы один муниципальный кандидат.

В свою очередь, ЛДПР предлагает установить минимальное количество депутатов в местных и региональных органах законодательной власти, а также ввести минимальный для партии порог в 100 тысяч членов.

Источник издания, близкий к внутриполитическому блоку Кремля, назвал «вполне логичным» обсуждение контуров будущей партийной реформы. «Из существующих сейчас семи десятков партий реально в выборах участвуют только 14, — пояснил он. — Зачем существуют остальные — не совсем понятно».