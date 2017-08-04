Верховная рада осенью обсудит введение виз для граждан России

Москва, , 04:53 — REGNUM Верховная рада Украины осенью рассмотрит проект закона о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для российских граждан при пересечении границы. Об этом 4 августа пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в украинском парламенте.

По информации издания, инициатива исходит сразу от нескольких партий: за визовый режим с Россией в той или иной форме готовы проголосовать «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия, «Национальный фронт» и «Самопомощь».

При этом, как отмечают источники, остаётся не до конца ясная позиция партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Экс-премьер Украины, с одной стороны, ушла в оппозицию к президенту Петру Порошенко и активно критикует действующее руководство страны, а с другой, её партия может и поддержать введение виз, «чтобы не выбиваться из тренда».

Собеседник газеты в российских дипломатических кругах также констатировал, что «судя по тому, что происходит сегодня в Киеве, осенью нас всё-таки ждут визы».

В то же время источники подчеркивают, что в случае если партия власти на Украине вдруг почувствует, что визы могут обернутся потерей электората, с их введением могут и повременить.

Как сообщало ИА REGNUM, тема введения визового режима с Россией поднимается в Киеве уже длительное время. Украинские власти уже анонсировали введение с 1 января 2018 года предварительной электронной регистрации для российских граждан, желающих посетить страны.

Главным сдерживающим фактором для Киева служат опасения, что Москва может дать зеркальный ответ на введение виз, в результате чего пострадают миллионы украинцев, работающих на территории России.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил, что в случае введения украинской стороной виз для российских граждан Москва предпримет аналогичные действия.