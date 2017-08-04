Трампа не планирует увольнять спецпрокурора по «российскому делу»

Вашингтон, , 04:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять назначенного Минюстом спецпрокурора по расследованию дела о «российского вмешательства» Роберта Мюллера. Об этом заявил адвокат главы Джей Секулов в эфире телеканала Fox News.

«Президент Трамп не думает об увольнении Мюллера, так что спекуляции на этот счёт попросту некорректны», — заявил Секулов.

Ранее стало известно, что члены Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение в Сенат США два законопроекта, которые призваны лишить президента возможности уволить спецпрокурора.

В конце июля издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщало, что юристы Дональда Трампа намерены провести собственное расследование в отношении Роберта Мюллера.

В рамках расследования, как отмечалось, планируется проверить «возможные контакты» Мюллера с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми. Кроме этого, юристы хотят выяснить, спонсировал ли Мюллер Демократическую партию США.

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