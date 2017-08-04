Пятница, 4 Августа 2017 года
09:23:21 МСК

Нападения на туристов из России в Лондоне и спортивные поборы: Радио REGNUM

Политика

В Лондоне российских туристов обливают кислотой, а в Севастополе юных спортсменов чиновники заставляют платить за медицинские комиссии и справки

Нападения на туристов из России в Лондоне и спортивные поборы: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 4 августа 2017, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Энергетический лабиринт и курдская независимость: Радио REGNUM. Аналитика

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM