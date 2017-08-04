Госдеп США объявил «нелегитимной» Конституционную ассамблею Венесуэлы

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Вашингтон не признаёт Конституционную ассамблею Венесуэлы, которая должна собраться на своё первое заседание 4 августа. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Госдепартамента США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Соединённые Штаты считают Национальное учредительное собрание Венесуэлы нелегитимным продуктом нечестного процесса, разыгранного диктатурой Мадуро с целью дальнейшего наступления на демократию», — отмечается в заявлении.

В Вашингтоне считают, что «данный процесс был сфальсифицирован с самого начала», а сами выборы «были организованы таким образом, чтобы заполнить Национальное учредительное собрание сторонниками Николаса Мадуро».

«В стране, страдающей от недостатка продовольствия, режим угрожал тем, кто не желал голосовать, лишением продовольственных и пенсионных пособий или выплат по безработице. Наконец, на выборах не было заслуживающих доверия международных наблюдателей», — заявляют в Госдепартаменте.

В ведомстве также ещё раз подтвердили позицию, заявленную на днях госсекретарём Рексом Тиллерсоном, который отметил, что Вашингтон видит своей целью «создание условий, при которых либо Николас Мадуро решит, что у него нет будущего и пожелает уйти сам, либо правительство вернёт процесс обратно в конституционное русло».

Напомним, Конституционная ассамблея Венесуэлы, члены которой были избраны 30 июня, должна будет выполняет роль учредительного собрания. Новый орган получает практически неограниченные полномочия по реорганизации основных институтов Венесуэлы.

Ранее США наложили на президента республики Николаса Мадуро персональные санкции, определив его в символический клуб диктаторов, куда уже входят президент Сирии Башар Асад, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Зимбабве Роберт Мугабе.