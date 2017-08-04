Спецпрокурор США привлёк жюри присяжных к «российскому делу»

Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Назначенный Минюстом США спецпрокурор по расследованию «российского вмешательства» в выборы президента США Роберт Мюллер привлёк к делу большое жюри присяжных, передаёт The Wall Street Journal.

По информации источников издания, жюри присяжных было создано в Вашингтоне ещё несколько недель назад.

Как отмечается, данный шаг указывает на то, что разбирательство, которое ведёт Мюллер, выходит на новый этап. Вместе с тем ожидается, что расследование продлится ещё по меньшей мере несколько месяцев.

Данную информацию уже прокомментировал один из юридических консультантов главы Белого дома Джей Секулов. Как заявил он в эфире телеканала Fox News, формирование жюри присяжных не стало неожиданностью и является стандартной процедурой.

Юрисконсульт подчеркнул, что привлечение к делу жюри «не даёт никаких оснований говорить, что теперь президент Дональд Трамп находится под следствием».

В то же время он предположил, что решение спецпрокурора «ускорит разбирательство как в части вызова свидетелей, так и в действиях адвокатов этих свидетелей».

Секулов также заметил, что в соответствии с процедурой формирование жюри должно проходить тайно, «однако теперь это уже не является секретом».

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