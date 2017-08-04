МИД КНР: Индия была предупреждена, но проигнорировала все механизмы

Пекин, , 03:45 — REGNUM Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал документ «Факты и позиция Китая касательно пересечения войсками Индии территории Китая на Сиккимском участке китайско-индийской границы» и строительство дороги в районе Дун Лан, сообщает 3 августа агентство «Синьхуа».

Согласно вышеуказанному документу, строительство дороги в районе Дун Лан на китайской стороне Сиккимского участка границы между двумя странами продиктовано соображениями улучшения логистики, помощи местным пастухам и укреплениям пограничного патрулирования.

«Китай уведомлял индийскую сторону о дорожных работах посредством встреч 18 мая и 8 июня 2017 года, однако не получил отклика», — заявил Гэн,

По его словам, 2 августа еще порядка 48 из 270 индийских солдат, а также один бульдозер, все еще незаконно находилось на китайской территории. При этом, большое количество индийских военных сконцентрировано на индийском участке границы.

«Индия проигнорировала все существующие механизмы и каналы и грубо направила вооруженные силы в Китай, отказавшись далее их выводить», — заявил Гэн, назвав поведение индии незаконным с точки зрения международного права.

Напомним, что Министерство обороны КНР также призвало Индию вывести войска, в противном случае, терпение Китая может подойти к концу.