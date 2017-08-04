В Венесуэле совершено нападение на посольство Испании

Каракас, 4 августа 2017, 00:59 — REGNUM Неизвестные совершили нападение на здание посольства Испании в Каракасе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Венесуэлы в Twitter.
«Генеральная прокуратура расследует атаку против посольства Испании в Каракасе», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, двое мужчин подъехали к зданию на мотоцикле и бросили на территорию диппредставительства несколько бутылок с зажигательной смесью.
Злоумышленники скрылись с места преступления, полиция в настоящее время ведёт розыск нападавших.
Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
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