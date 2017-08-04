Си Цзиньпин: «Китай — архитектор мира и гарант международного порядка»

Пекин, , 01:00 — REGNUM Китай является архитектором глобального мира, стойким приверженцем мирового развития и верным гарантом международного порядка, заявил в своем выступлении в честь 90-летия основания НОАК председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 3 августа агентство «Синьхуа».

"Китайский народ любит мир. Мы никогда не стремились к агрессии или экспансии, но у нас есть решимость отражать любые вторжения. Мы никогда и ни при каких условиях не позволим какому бы то ни было человеку, организации или политической партии отделить часть китайской территории от страны», — заявил Си в своей речи на мероприятии.

В материале «Синьхуа» также говорится о том, что Китай не стремится выйти за рамки установленных границ, а за его намерения по защите глобального мира и стабильности громче всего говорят дела: более 35 тыс. военного персонала защищают базовые права человека в миротворческих операциях по всему миру.

Кроме того, утверждается, что начиная с 2008 года более 80 кораблей ВМС НОАК проводят патрулирование в Аденском заливе близ территориальных вод Сомали, уже обеспечив безопасность свыше 6 тыс. китайских и иностранных судов.

Не забыл Китай и об Опиумных войнах, принесших ему боль и страдание со стороны Запада.

«С момента Первой Опиумной войны 1840−1842 гг и до момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году, Китай пострадал од западных держав. В связи с этим, уважение к независимости и миру стали ценимы китайским народом как ничто другое», — утверждается в материале «Синьхуа».

При этом, Китай заявляет о своей приверженности к конфуцианскому «золотому правилу нравственности», призывающему «относиться к другим так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе».

Напомним, что в настоящее время Китай активно продвигает проект «Нового шелкового пути», который так или иначе обеспечивает экономическую экспансию Китая в страны Азии и Африки. Китай намерен увеличить товарооборот, а также наладить производство в Африке, которая является крупнейшим кладезем ископаемых ресурсов, столь необходимых бурно развивающемуся Китаю. В этих целях, обеспечение безопасности торговых путей на суше и на море является одной из важнейших сугубо прагматических задач, выполнение которых Китай возлагает на НОАК.

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