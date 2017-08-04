Москва, , 00:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не играет в доброго и злого полицейского, он находится в патовой ситуации. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

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«Мы видим, что развязывается полновесная торговая война, где самое главное — вопрос выгоды. Кто выигрывает от этого? Выигрывают американские корпорации, и Трамп пытается сидеть на двух стульях. С одной стороны, ему нужно сохранить хорошее лицо, но с другой стороны, он открывает хорошие возможности для своих корпораций, чтобы они зарабатывали деньги на Европе. Европа оказывается брошенной, их голоса сейчас не слышны, а Трамп сейчас не играет в доброго и злого полицейского, он находится в патовой ситуации», — отметил политолог.

По его мнению, давление на Трампа будет лишь усиливаться. Россия введённые санкции переживёт, а вот Европа получила очень серьёзную пощёчину от страны, которой всегда покровительствовала.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшую среду, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Позже в своём Twitter он написал, что отношения России и США достигли небывало низкого уровня, что очень опасно. Трамп также отметил, что всё это лишь сблизит Китай, Россию и Северную Корею.