CNN: Россия и Асад успешно переманивают отряды оппозиции на свою сторону

Дамаск, , 23:59 — REGNUM Часть одной из бригад так называемой Сирийской свободной армии, ранее поддерживаемой США, перешла на сторону законных властей Сирии, сообщает 3 августа американский телеканал CNN.

По информации телеканала, боевики из бригады «Магавир ас-Саура», относящейся к так называемой Сирийской свободной армии, перешли на сторону официального Дамаска.

Уточняется, что бригада «Магавир ас-Саура» базируется в граничащем с Иорданией сирийском регионе Эт-Танф.

Телеканал ссылается на данные, полученные от представителя коалиции, возглавляемой США, полковника Джозефа Скрокку, пояснившего при этом, что бригада «Магавир ас-Саура» является надежным союзником коалиции в борьбе против боевиков «Исламского государства».

Стоит отметить, что журналисты CNN прокомментировали данное сообщение как свидетельство успешного «переманивания» Россией и законным президентом Сирии Башаром Асадом боевиков вооруженной оппозиции на свою сторону.

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