Столтенберг: НАТО не ищет конфронтации с Россией

Брюссель, , 23:45 — REGNUM Военный блок НАТО надеется на развитие диалога с Российской Федерацией и не хочет конфронтации. Об этом сегодня, 3 августа, заявил в эфире телеканала CNN генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не хотим новой «холодной войны» с Россией, мы не хотим конфронтации с Россией, поэтому мы действуем сбалансированно и пропорционально. Мы продолжаем искать диалога с Россией, поскольку это наш крупнейший сосед… и мы должны пытаться сдерживать нервозность», — сказал Столтенберг.

Стоит отметить, что эту политическую «мантру» Столтенберг твердит с 2014 года, когда напряжённость между Североатлантическим альянсом и Россией существенно возросла.

Также Столтенберг считает, что «наращивание российского военного присутствия» является основанием для укрепления коллективной обороны военного блока НАТО. При этом он не уточнил, где именно Россия наращивает своё военное присутствие.