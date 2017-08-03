Госдеп ответил на заявление Медведева о торговой войне

Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Государственный департамент США прокомментировал заявление председателя правительства Российской Федерации относительно российско-американских отношений. Соответствующее заявление сделал сегодня, 3 августа, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт на регулярном брифинге.

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект об ужесточении санкции против Российской Федерации, глава правительства РФ Медведев заявил, что Вашингтон объявил Москве полноценную торговую войну, положив конец надежде на улучшение двусторонних отношений.

Также Медведев считает, что американские санкции против РФ будут действовать десятилетиями. Кроме того, глава российского правительства указал на то, что американский истеблишмент «вчистую обыграл» Трампа.

Журналисты на брифинге в Госдепе попросили Науэрт прокомментировать заявление Медведева.

«Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России», — сказала Науэрт.

Также Науэрт констатировала, что отношения между двумя странами находятся на «низком уровне», но надо найти «области взаимодействия».

При этом Науэрт отказалась комментировать утверждение Медведева о полноценной торговой войне между Россией и США.

«Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать», — сказала представитель Госдепа.