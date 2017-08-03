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Госдеп: от сокращения дипмиссии США в России хуже будет самим россиянам

Политика

Имеются ли в виду граждане России, не состоящие в финансируемых Госдепом США организациях, не уточняется

Госдеп: от сокращения дипмиссии США в России хуже будет самим россиянам
Дядя Сэм

Вашингтон, 3 августа 2017, 23:14 — REGNUM  От решения руководства России сократить численность американских дипломатических представительств в ответ на санкции США пострадают в первую очередь граждане РФ, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«В результате такого сокращения пострадают сами граждане России. Эти действия ударят по их собственным интересам», — заявила Науэрт.

Стоит отметить, что при этом Хизер Науэрт не уточнила, пострадают ли от сокращения численности американских дипломатов жители России, не имеющие отношения к финансируемым Госдепом США организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин сообщил о решении сократить численность дипломатической миссии США на 755 человек.

Данная мера была предпринята российским руководством в ответ на антироссийские санкции и неоднократные недружественные шаги администрации США.

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