Госдеп: от сокращения дипмиссии США в России хуже будет самим россиянам

Вашингтон, , 23:14 — REGNUM От решения руководства России сократить численность американских дипломатических представительств в ответ на санкции США пострадают в первую очередь граждане РФ, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«В результате такого сокращения пострадают сами граждане России. Эти действия ударят по их собственным интересам», — заявила Науэрт.

Стоит отметить, что при этомне уточнила, пострадают ли от сокращения численности американских дипломатов жители России, не имеющие отношения к финансируемым Госдепом США организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля президент России Владимир Путин сообщил о решении сократить численность дипломатической миссии США на 755 человек.

Данная мера была предпринята российским руководством в ответ на антироссийские санкции и неоднократные недружественные шаги администрации США.

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