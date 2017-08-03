Испания: «Сепаратисты стремятся устроить жестокое «столкновение поездов»

Мадрид, , 22:35 — REGNUM Агитационная кампания, призывающая население Каталонии принять участие в референдуме по вопросу предоставления независимости региону от Испании, начнётся 15 сентября 2017 г. Об этом сообщил представитель лидера группы сепаратистских организаций — президент Национальной Ассамблеи Каталонии (ANC) Жорди Санчес.

«Наше «да» прозвучит тем сильнее, чем больше людей будет выступать в защиту нашего права на независимость», — сказал Санчес, выступая на митинге, состоявшемся на одной из центральных площадей Барселоны — Пласа-дель-Рей.

Референдум, о котором идет речь, руководство автономии планирует провести 1 октября, однако закон о его проведении еще не принят. Это, впрочем, не мешает сторонникам отделения уже сейчас объяснять жителям региона, как они «правильно» должны проголосовать.

По мнению авторов редакционной статьи в испанском электронном издании El Confidencial, ANC начнет раскручивать свою кампанию на волне традиционной волны подъема патриотического духа, который каталонцы испытывают 11 сентября в Национальный день Каталонии.

«ANC заявляет о необходимости жестко придерживаться идеи полного разрыва с Королевством Испания, — пишет издание. — Сепаратисты, по-видимому, не понимают, что они провоцируют жесточайшее «столкновение поездов». Нарушая Конституцию страны, они призывают население следовать этому до конца, вынуждая государство прибегать к силовым методам».

Что именно за «силовые методы» могут быть применены к организаторам незаконного плебисцита, издание не сообщает, однако в последнее время в испанской прессе все чаше мелькают слова «155-я статья Конституции». Та самая статья, которая предписывает в случае крайней необходимости и наличия угрозы целостности государства приостанавливать автономный статус какого-либо региона и вводить в нём внешнее управление.

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