Четверг, 3 Августа 2017 года
22:45:41 МСК

Программист, остановивший вирус-вымогатель WannaCry, задержан ФБР

Политика

Британского программиста Маркуса Хатчинса задержали в Лас-Вегасе

Программист, остановивший вирус-вымогатель WannaCry, задержан ФБР
Momonator
Угроза

Лас-Вегас, США, 3 августа 2017, 21:51 — REGNUM  В Лас-Вегасе сотрудниками ФБР задержан британский программист Маркус Хатчинс, сообщает телеканал Sky News.

Маркус Хатчинс стал широко известен после того, как остановил распространение масштабного вируса-вымогателя WannaCry.

По информации телеканала, британского программиста задержали после его участия в конференции по кибербезопасности, в которой принимали участие «тысячи хакеров».

Подробности и причины задержания Хатчинса не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в компьютерных сетях десятков стран мира произошла масштабная кибератака с использованием вируса-вымогателя WannaCry.

Программисту из Великобритании Маркусу Хатчинсу тогда удалось частично блокировать масштабную кибератаку.

Читайте ранее в этом сюжете: Ущерб от атаки WannaCry превысил $1 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность