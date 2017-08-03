МИД РФ: США оторвались от реальности и катятся в примитив холодной войны

Москва, , 21:29 — REGNUM Вашингтон стремится к идеологическому формату холодной войны, полностью оторванному от реальности. Так МИД России прокомментировал заявления вице-президента США Майкла Пенса, сделанные им в Черногории.

Департамент информации и печати российского внешнеполитического ведомства с сожалением отмечает, что руководство США стремительно «скатывается к примитивным идеологизированным штампам времён холодной войны, которые полностью оторваны от реальности».

Заявления вице-президента США Майкла Пенса, сделанные им в Черногории, являются не чем иным, как навязыванием балканским странам выбора по схеме «с Западом, или с Россией», что неизбежно вызовет рост напряжённости и дестабилизирует регион.

«Призываем американских коллег прекратить шельмование России и её внешнеполитической линии, которая неизменно основывается на уважении к партнёрам и готовности к совместной конструктивной работе, на взаимном учёте интересов», — указано в комментарии МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в столице Черногории Подгорице вице-президент США Пенс обвинил Россию в стремлении силой изменить границы государств на Западных Балканах, одновременно похвалив руководство Черногории за решительное противодействие России в форме ускоренного вступления в НАТО.

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