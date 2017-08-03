Зарегистрированы пять кандидатов на пост губернатора Новгородской области

Великий Новгород, , 21:24 — REGNUM Избирательная комиссия Новгородской области на очередном заседании сегодня, 3 августа, зарегистрировала ещё двух кандидатов на должность губернатора региона. Удостоверения о регистрации получили Николай Захаров («Патриоты России») и Михаил Панов («Справедливая Россия»). Оба смогли преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку 131 подпись муниципальных депутатов.

Кандидат от партии «Яблоко» Анна Черепанова предоставила в избирком лишь 25 подписей — в регистрации ей было отказано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала ещё трёх кандидатов на должность губернатора области: Андрея Никитина («Единая Россия»), Ольгу Ефимову (КПРФ) и Антона Морозова (ЛДПР).

Один из семи претендентов на пост главы региона — кандидат от партии «Родина» Дмитрий Рубахин — не предоставил необходимые документы для регистрации и снял свою кандидатуру.

Таким образом, из шести претендентов на должность губернатора Новгородской области зарегистрированы пятеро.

Из них один — Николай Захаров («Патриоты России») — участвовал в выборах губернатора Новгородской области в 2012 году. Напомним, на тех выборах муниципальный фильтр смогли преодолеть только три кандидата — от «Единой России», «Патриотов России» и ЛДПР.

Напомним, выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года.

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