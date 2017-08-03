Министром военно-морских сил США назначен Ричард Спенсер

Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Новым главой министерства военно-морских сил (ВМС) США назначен Ричард Спенсер, сообщает 3 августа официальный сайт военно-морского ведомства.

В четверг, 3 августа, Ричард Спенсер принял присягу и официально вступил в должность министра.

У Спенсера имеется пятилетний опыт работы в военно-морской сфере, но после этого срока он занялся финансово-банковской деятельностью.

Ранее Ричард Спенсер возглавлял компанию Intercontinental Exchangе, а затем занимал пост директора инвестиционной компании Fall Creek Management.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп требует от военно-морского ведомства резко увеличить численность кораблей в составе ВМС, а командование флота предлагает американскому конгрессу профинансировать расширение судостроительной промышленности США.

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