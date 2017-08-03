«Надо ослабить зависимость от российского газа, перейдя на американский»

Берлин, , 20:27 — REGNUM «Новый закон США об антироссийских санкциях рассказал европейцам о том, что они и без этого знали: надо снизить зависимость от дешевого российского газа ради свободы за счет более дорогого американского, — к такому выводу приходит корреспондент немецкой Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт. — Нет сомнений, что Путин тоже понял суть нового пакета ограничений и потому есть основания утверждать, что он не отступится от дальнейшей реализации своих планов по расколу Запада».

Автор считает, что «Россия и дальше будет извлекать максимальную выгоду из своей сильной энергетической позиции. Не следует думать, что западные компании, ведущие бизнес с Россией в проекте Nord Stream 2, например, преследуют исключительно экономические интересы. В России все, что связано с нефтью и газом — это политика, власть и демонстрация мощи этой власти».

По мнению журналиста, российскому президенту на протяжении последних лет удается выворачивать наизнанку закон о том, что политика есть концентрированное выражение экономики, «у него политика превалирует над экономикой, делая последнюю инструментом власти».

«Это проявляется и в случае с аннексией Крыма, и в интервенции в Восточную Украину, и в дрессировке Турции с помощью продовольственного эмбарго. С ЕС — то же самое. Владимир Путин с помощью энергетического рычага воздействует на внутреннюю политику стран Европы и Евразии и «подсказывает», какие должны быть отношения между ними. Такие действия Путина нравятся его народу, и потому никто не сомневается в том, что в 2018 году его снова выберут президентом», — пишет он.

При этом Шмидт полагает, что «ради западного единства и защиты совместных интересов США и ЕС в противостоянии с РФ, Вашингтон будет советоваться со своими европейскими союзниками с тем, чтобы не навредить им».