Станислав Тарасов, , 20:15 — REGNUM

Визит в Грузию вице-президента США Майка Пенса под предлогом участия в открытии военных учений НАТО «Достойный партнер-2017», которые будут продолжаться до 12 августа на военном аэродроме Вазиани и тренировочной базе Норио, можно рассматривать как начало проведения новой политики США в Закавказье. Да и не только там.

Сразу обозначим бросающиеся в глаза важные особенности. Учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии, которая не является членом НАТО, уже в третий раз. Но сейчас масштабы возросли, в тренировках участвуют подразделения 5 членов НАТО — США, Великобритании, Германии, Словении, Турции и 3 стран-партнеров — Украины, Армении и Грузии. Заметим, что Азербайджан благоразумно воздерживается от участия в таких учениях, тогда как Армения, будучи даже членом ОДКБ, принимает в них участие наряду с Турцией. Следует обратить внимание и на то, что одним из главных факторов этих учений является усовершенствование переброски боевой техники из стран-членов НАТО в Грузию, в том числе по морскому маршруту в Поти.

Начало учений совпало с принятием Конгрессом США санкций в отношении России, Ирана и КНДР, что стало вносить определенные корректировки в оценку ситуации в Закавказье. Второе совпадение. В это же время учения проводят Вооруженные силы России в Цхинвальском регионе, что дает основания сравнивать нынешнюю обстановку с той, которая была в регионе перед началом кавказской войны в августе 2008 года. Не случайно некоторые грузинские эксперты заявляют, что «Тбилиси играет с огнем». Более того, появились сообщения, что Вашингтон намерен поставить Грузии так называемые оборонительные вооружения, хотя после войны 2008 года Запад наложил на подобные поставки негласное эмбарго. Объявлено также о намерении США увеличить число присутствующих в стране своих военных советников. Эксперты пытаются выяснить причины этих действий американцев, задаются и вопросом о том, какие цели они намерены реализовать в будущем. Ведь еще недавно Вашингтон заявлял о потере интереса к этому региону мира, а Грузии открыто говорили, что «в ближайшее время она и другие страны-претенденты не будет принята в НАТО».

Напомним, что после ухода в 2013 году Михаила Саакашвили с поста президента Грузии внешняя политика страны значительно изменилась под влиянием нового лидера — олигарха Бидзины Иванишвили. Речь шла о политике «стратегического терпения» или «финляндизации» в контексте России. Так почему Грузия сейчас набралась смелости размахивать «красной тряпкой» перед Москвой и не только ней? Напомним, что, когда Тбилиси заявил об открытии на своей территории учебного центра НАТО, один из членов азербайджанского парламента стал говорить о необходимости создания в Грузии азербайджанской культурной автономии, а вслед за этим «неожиданно» в СМИ была опубликована карта расчленения Грузия на шесть государств. В Тбилиси тогда говорили, что «до развала России геополитический статус-кво в регионе изменить будет невозможно». Об этом эпизоде упоминаем не случайно. В конце июля американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor опубликовала геополитический прогноз на 2015−2025 годы, в котором утверждалось, что США намерены «выстроить систему союзов, параллельную НАТО, от Прибалтики до Болгарии, и вовлечь в нее как можно больше стран». А «вопросом первой половины десятилетия будет территория, на которую распространится новый Балто-Черноморский союз, который расширится до Азербайджана и Каспийского моря».

Аналитики Stratfor также утверждали, что «на юге Москва утратит способность контролировать Северный Кавказ», а «сотрудничество США с Турцией, окруженной со всех сторон арабскими конфликтами, даст возможность передвинуть линию сдерживания в Грузию и Азербайджан». Далее: «Турция не может позволить себе игнорировать хаос у своих границ, поблизости нет другой страны, способной взять на себя это бремя. Иран не может вмешаться по военным и географическим причинам, это же можно сказать о Саудовской Аравии. Более того, по мере раздробления Европейского союза и ослабления отдельных европейских экономик некоторые страны могут переориентироваться на восток, и Турция получит возможность усилить свое присутствие на Балканах как единственная крупная сила в регионе, но прежде там должно смениться правительство». То есть, мы видим, что Вашингтон на уровне информационно-аналитического пространства пытается объединить Закавказье и Ближний Восток, предварительно создавая и укрепляя на севере, в Грузии, натовский опорный пункт, выводя его на линию прямого противостояния с ОДКБ. Североатлантический альянс, пишет The Washington Post, «опасается прорыва России через широкий закавказский коридор на Ближний Восток», но не против прорыва с юга в Закавказье определенных сил».

Поэтому складывается ощущение, что Пенс прилетал в Тбилиси не с пустыми руками. Но вот что говорит грузинский парламентарий Саломе Зурабишвили: «Не понимаю, почему нас радует, что вокруг нас и вблизи оккупированных территорий растет напряженность… Мне не ясно, чему служит и что нам принесет появление американской военной техники… Это не то четкое заявление, в которое мы хотели бы верить — «не трогайте, а то мы здесь и покажем вам»… Что стоит за этой демонстрацией техники и стоит ли вообще какой-либо замысел?» При этом визит вице-президента США в Грузию в период напряженных отношений между Россией и США имеет важное значение для всего региона, в том числе и для Азербайджана. Это можно назвать моментом новых возможностей и выбора для Баку. Ведь Россия вынуждена осуществлять в Закавказье долгосрочную стратегию, держать руку на пульсе, исходить из конкретной перспективы, понимая рамки будущей геополитической конфигурации Закавказья и Ближнего Востока. Надо рассматривать проблему комплексно, понимая, что выстраиваются звенья одной геополитической цепи, потому что в Закавказье и на Ближнем Востоке исторически многое взаимосвязано.

Сам факт дискуссий по поводу членства Грузии в НАТО означает то, что геополитическая ситуация в этом регионе остается неустойчивой. Дипломатия Тбилиси становится более агрессивной и вызывающей, тогда как Москва сохраняет сдержанную дипломатическую риторику. Но Россия усиливает свое военное присутствие в Закавказье. Российская военная база в Южной Осетии прошла перевооружение, проводятся учения, которые по своим масштабам значительно превосходят те, которые проводят в Грузии США и НАТО. Нужно понимать, что усиление российского военного присутствия в регионе адресовано не только и не столько Грузии. Как сообщают кремлевские источники, 8 августа может состояться визит президента России Владимира Путина в Абхазию. Всё еще впереди.