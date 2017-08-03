Премьер-министр Македонии договорился с США о смене названия страны

Скопье, , 19:31 — REGNUM Премьер-министр Македонии Зоран Заев за кулисами саммита Американско-адриатической хартии с столице Черногории Подгорице достиг договорённости с делегацией США о смене названия республики в целях скорейшего вступления в НАТО. Об этом 3 августа сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источники, близкие к македонской делегации.

По информации агентства, входе встречи за закрытыми дверями, состоявшейся днём ранее Зоран Заев представил вице-президенту США Майклу Пенсу несколько вариантов нового наименования страны, среди которых — Верхняя Македония, Северная Македония, а также Республика Македония (Скопье).

Источники также сообщают, что македонский премьер запросил поддержки США в осуществлении этих планов и, в частности, в проведении в стране референдума по вопросу об изменении названия. Как отмечается, новое македонское руководство ищет возможности избежать беспорядков в стране, поскольку большое число граждан выступает решительно против смены названия.

Следует отметить, что данную информацию не подтвердил кабинет премьер-министра Зорана Заева. Как заявили сербскому агентству «Танюг» в пресс-службе македонского правительства, «всё, что обсуждалось с вице-президентом Пенсом, было объявлено официально (на сайте Влады)».

В распространённом 2 августа пресс-релизе указывается, что Пенс в ходе переговоров с Заевым пообещал, что «Македония может рассчитывать на поддержку со стороны США», а также «выразил поддержку правительству Македонии и усилиям республики, направленным на вступление в НАТО».

Напомним, Македония получила независимость в 1991 году в процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Первой, в январе 1992 года, независимость Республики Македония признала Болгария. Впоследствии этому примеру последовали Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

Неурегулированный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики препятствует вступлению Македонии в Европейский союз и НАТО. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Новый премьер-министр Македонии Зоран Заев, пришедший к власти при поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, в начале июня заявил о готовности ради евроатлантической интеграции пойти на смену названия страны, в том числе принять предлагаемый Грецией вариант наименования — Бывшая югославская Республика Македония.