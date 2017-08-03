Катар потратит $6 млрд на усиление своего военно-морского флота

Доха, , 19:18 — REGNUM Для ВМС Катара итальянской судостроительной компании Fincantieri заказаны семь кораблей, сообщил журналистам эмир Катара шейх Мухаммад бен Абдуррахман Аль-Тани после переговоров в Дохе с итальянским министром иностранных дел Анджелино Альфано.

По информации портала Navy Recognition, в контракт включено строительство четырех корветов противовоздушной обороны, десантного корабля-дока, способного выполнять функции мобильной радиолокационной станции для этих корветов, а также постройка двух морских патрульных кораблей.

Фактически итальянским судостроителям заказали постройку небольшого оперативного соединения кораблей, способного выполнять разносторонние боевые задачи.

«Мы заключили договор в интересах катарского флота на покупку семи итальянских боевых кораблей. Общая сумма сделки составит $5,9 млрд», — заявил Мухаммад бен Абдуррахман Аль-Тани.

Условия договора включают сервисное обслуживание этих кораблей в Катаре в течении 15 лет после передачи кораблей Дохе. Их постройку должны начать на верфях итальянской компании Fincantieri в 2018 году и завершится через шесть лет.

Кроме того, компания Leonardo поставит для этих кораблей радиолокаторы, сонары, системы противоторпедной защиты и морские артустановки.

Заказанные Катаром корветы ПВО будут вооружены противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block.3 и зенитными ракетными комплексами Aster 30 Block.1 и VL MICA.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Электромагнитная катапульта авианосца «Джеральд Форд» в действии

Читайте развитие сюжета: Катарский кризис и южные проекты России