Балтфлот готовится к высадке морских и воздушных десантов

Москва, , 18:42 — REGNUM Морские, воздушные и наземные силы Балтийского флота провели учения по высадке воздушно-морского десанта, сообщает пресс-служба флота.

В манёврах участвовали порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, морская авиация, несколько десятков единиц боевой техники 11 армейского корпуса и почти 700 военнослужащих.

В ходе учений ударные вертолеты Ми-24 и фронтовые бомбардировщики Су-24 нанесли ракетно-бомбовые удары по позициям условного противника.

Высадка морского десанта производилась с большого десантного корабля «Александр Шабалин», с десантных катеров проекта «Серна» и проекта 21 820. Огневую поддержку высадки десанта обеспечивали корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли и тральщики.

Одновременно на берег высадились бронетранспортеры БТР-82а десантно-штурмовых рот морской пехоты береговых войск Балтийского флота. Вертолетами Ка-27 ПС на берег были доставлены группы инженерного разграждения, обезвредившие минные заграждения условного противника.

Морской десант сопровождался высадкой в глубине обороны условного противника тактического воздушного десанта с транспортно-боевых вертолетов МИ-8, захватившего пункты управления условного противника.

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