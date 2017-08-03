Иран: Новые санкции США — бесчеловечный шаг

Тегеран, , 18:17 — REGNUM Введение новых американских санкций против Ирана — «незаконный», «бесчеловечный» и «неразумный» шаг, заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми, 3 августа сообщает Mehr.

Новый пакет антииранских санкций со стороны США — проявление враждебности к иранской культуре и цивилизации, а также оскорбление для всех независимых государств в мире, заявил Гасеми.

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«Иран не останется безучастным к нарушениям Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA). Иранский парламент и правительство вскоре объявят о ряде ответных мер», — добавил представитель МИД Ирана.

Гасеми также посоветовал администрации США прекратить угрожать международной стабильности и безопасности, а вместо этого сосредоточиться на решении своих собственных внутренних проблем.

Напомним, ранее власти Ирана направили жалобу в Совет Безопасности ООН, заявив, что США нарушили свои обязательства по ядерной сделке, подписав новый закон о введении санкций против Тегерана.

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Согласно JCPOA, подписанному в июле 2015 года, Иран согласился на ограничение своей ядерной программы в обмен на снятие ряда санкций со стороны США, ЕС и Совбеза ООН.

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