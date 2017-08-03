Соперник на пост губернатора Севастополя просит суд отстранить Овсянникова

Севастополь, , 18:05 — REGNUM Кандидат на выборах губернатора Севастополя Роман Кияшко (КПРФ) обратился с иском в городской суд с требованием признать незаконной регистрацию кандидата Дмитрия Овсянникова («Единая Россия») в связи с нарушением им избирательного законодательства РФ. Об этом Кияшко заявил на пресс-конференции 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вчера я подал иск в городской суд об отмене решения севастопольской городской избирательной комиссии об участии в избирательном процессе господина Овсянникова в качестве кандидата. Суд состоится завтра», — сказал Кияшко.

Как пояснил юрист партии Александр Посталакий, в отделении считают, что действующий врио губернатора Дмитрий Овсянников, используя преимущество своего должностного положения и административный ресурс, собрал заведомо большее число подписей муниципальных депутатов, чем необходимо для регистрации. Согласно законодательству, количество подписей, собранных кандидатом, может превышать необходимое число, но не более чем на 5%.

Истец утверждает, что кандидатом было собрано около 80 подписей, а на регистрацию представлено 12. Доказательством сбора подписей истец считает расходование средств избирательного фонда врио губернатора, которое находится в открытом доступе.

«На заверение нотариусами подписей израсходовано 143,85 тысячи рублей, что в 4−5 раз превышает обычные траты в 20−30 тысяч рублей на сбор необходимых 12−13 подписей, — сказал юрист. — Из чего мы сделали вывод о том, что кандидатом Овсянниковым допущены нарушения, которые Конституционным судом определены как недопустимые».

Посталакий сослался на решение КС РФ по итогам губернаторской избирательной кампании 2012 года: «Конституционный суд пришел к выводу о недопустимости создания искусственных препятствий выдвижению других кандидатов путем сбора подписей выборных лиц местного самоуправления, в количестве большем, чем определено законом субъекта РФ».

Таким образом, горизбирком не проверил и не учел данные обстоятельства и вынес незаконное решение о регистрации, делает вывод истец.

Как сообщало ИА REGNUM, Кияшко считает врио губернатора Овсянникова своим основным конкурентом на выборах.

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Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на выборах губернатора Вадим Колесниченко, получивший отказ в регистрации, также обратился в Конституционный суд по аналогичным обоснованиям.

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