«Пусть президент Мексики помолчит о пограничной стене» — Трамп

Вашингтон, , 17:37 — REGNUM

Во время первого телефонного разговора с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето президент США Дональд Трамп призвал мексиканского лидера отказаться от публичных заявлений о том, что Мексика не будет платить за пограничную стену, согласно стенограмме телефонных переговоров, полученной The Washington Post.

Трамп призвал президента Мексики отказаться от подобных публичных заявлений, поскольку они могут нанести политический ущерб его администрации.

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«…Если вы собираетесь публично заявлять о том, что откажитесь платить за стену, я больше не хочу вас видеть, ребята, потому что я этого не потерплю», — заявил Трамп президенту Мексики, согласно стенограмме.

Энрике Пенья Ньето не согласился с требованиями Трампа, заявив, что стена «затрагивает достоинство Мексики и её национальную гордость».

В конце концов, президент Мексики согласился перестать говорить о стене, но не согласился с тем, что Мексика должна заплатить за её строительство.

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Напомним, в конце января 2017 года Трамп подписал указ о защите государственной границы, согласно которому между Мексикой и США предусмотрено строительство пограничной стены. Стоимость трёхлетнего проекта по строительству стены составляет около $21 млрд 600 тыс.

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