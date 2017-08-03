Мэр Анапы может покинуть пост. Ради чего?

Краснодар, , 17:14 — REGNUM В администрации города-курорта Анапы могут произойти кадровые изменения. Причём коснуться они высшего поста городской администрации — руководителя. Занимаемый пост может покинуть нынешний мэр курорта Сергей Сергеев. Возможная отставка связана с предстоящими выборами в Законодательное собрание Краснодарского края, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября.

Жители Кубани определили будущих кандидатов в Заксобрание

Сергеев намерен принять в них участие и в настоящее время ушел в отпуск, чтобы подготовится к предвыборной кампании. В этой связи на состоявшейся сегодня, 3 августа, внеочередной сессии Совета муниципального образования было принято решение усилить команду городской администрации опытным специалистом, пишет издание «Новая Кубань». На должность первого заместителя главы курортного города была утверждена кандидатура Юрия Полякова, который до сегодняшнего дня руководил департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Именно Поляков возьмёт на себя бразды правления городом на время отпуска Сергеева. В случае избрания нынешнего главы курорта в кубанский парламент, временный статус Юрия Полякова в качестве руководителя администрации вполне может смениться на постоянный.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва состоятся 10 сентября 2017 года. В состав парламента войдут 70 народных избранников — это на 30 меньше, чем в нынешнем.

Добавим, что исполняющим обязанности главы Анапы Сергей Сергеев был назначен с 11 декабря 2012 года, а 29 марта 2013 года по итогам результатов досрочных выборов вступил в должность главы города-курорта. За него проголосовали почти 84% жителей города.

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