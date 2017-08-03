Шевчук в Молдавии: кого и что сдаст экс-президент ПМР?

Тирасполь, , 17:13 — REGNUM Пойдя на тесное сотрудничество с властями и правоохранительными органами Молдавии, экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук «раз и навсегда похоронил себя как приднестровский политик». Так прокомментировал информацию о заведении в Молдавии уголовного дела по факту подготовки убийства Шевчука официальный Первый приднестровский телеканал.

Шевчук обвинил в подготовке покушения на него власти Приднестровья и руководство компании «Шериф». «Убивать фигуранта шести уголовных дел было бы большой глупостью. Похищать его, чтобы он предстал перед правосудием, тоже было бы глупо, — отмечает телеканал. — Приднестровье в подобном случае напрочь бы испортило и без того очень сложные отношения с Молдовой. Да и не только с ней. Впрочем, вразрез со здравым смыслом шло бы и решение молдавских властей отпустить бывшего президента ПМР на все четыре стороны. Видимо, Евгений Шевчук уже пожалел, что не удосужился проехать территорию Молдовы транзитом… Его бы на Западе приняли с распростёртыми объятиями. Там очень любят беглых политиков из «неправильных» с точки зрения «цивилизованного мира» стран. Но уже поздно. Как утверждают молдавские СМИ, к Шевчуку приставлена охрана».

По мнению авторов репортажа, Шевчук и молдавских власти взаимодействуют по принципу «убежище за информацию и государственные тайны». «Господин Шевчук — человек очень мстительный. Он будет по определению мстить гражданам Приднестровья за то, что они его не выбрали. Это номер один вопрос. Ну, а второй — оправдать свое существование в Молдове так или иначе, конечно, он будет всячески критиковать Приднестровье», — считает государственный советник президента ПМР Анна Волкова.

Вариантов, как могут молдавские власти использовать столь крупную политическую фигуру, множество, отмечает Первый приднестровский телеканал. «От того, что сдаст господин Шевчук, естественно, и будет к нему соответствующее отношение. А где он может самореализоваться», — говорит Волкова. Она не исключила, что экс-президент Приднестровья может стать депутатом парламента Молдавии по новой смешанной системе выборов, предполагающей некие «квоты для Приднестровья». «Ну, вот, я полагаю, белым голубем туда ему и лететь», — добавила Анна Волкова.

«Пойдёт ли Евгений Шевчук на сотрудничество в любом виде с молдавскими властями — это зависит только от него самого. Если он это сделает, то в Приднестровье ему делать больше нечего. Откуда-нибудь, например, с Мальты или Кипра он мог бы активно заниматься приднестровской политикой как экс-президент, находящийся «в изгнании». Подобных примеров — масса. Попытаться же участвовать во внутриприднестровских делах, будучи агентом влияния Кишинёва, значит, похоронить себя раз и навсегда в расцвете сил как приднестровского политика», — подвел итог телеканал.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля экс-президента ПМР Евгения Шевчука допросили в молдавской Генпрокуратуре, после чего завели уголовное дело о подготовке похищения и убийства экс-президента ПМР и членов его семьи. Шевчук, на которого в Тирасполе заведено шесть уголовных дел, находится в Молдавии, где вместе с женой, экс-главой МИД ПМР Ниной Шевчук (Штански) живет в элитном доме в центре молдавской столицы Кишинева под круглосуточной охраной. Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что власти Молдавии считают надуманными и сомнительными обвинения, предъявленные приднестровскими правоохранительными органами Шевчуку.

Ранее источники ИА REGNUM сообщили, что покинувший Приднестровье из-за обвинений в хищении государственных средств в особо крупных размерах экс-президент Евгений Шевчук находится в молдавской столице под политическим покровительством лидера Демпартии Молдавии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего президента Приднестровья Шевчука в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В ночь перед голосованием о снятии неприкосновенности Шевчук незаконно покинул территорию ПМР, убыв в Молдавию. Власти Молдавии заявили, что не намерены выдавать Шевчука Приднестровью.

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