В Узбекистане назначен новый глава гостелерадиокомпании

Ташкент, , 17:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 3 августа назначил Бабура Алиханова председателем Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана, сообщил ИА REGNUM представитель пресс-службы главы государства.

Ранее Алиханов работал в должности первого заместителя председателя НТРК.

Свое назначение корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сам Алиханов по телефону.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Мирзиёев подверг резкой критике работу телерадиокомпании и уволил прежнего председателя НТРК Хуршида Мирзахидова, который проработал на этой должности всего шесть месяцев.

Мирзиёев подчеркнул, что руководитель должен брать на себя ответственность, а это может сделать, по словам президента, «только компетентный человек».

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