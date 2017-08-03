Нижегородский коммунист через суд пытается выбить из борьбы конкурента

Нижний Новгород, , 17:06 — REGNUM Кандидат в депутаты городской думы Нижнего Новгорода по округу №27 Рустам Досаев пытается через суд выбить из борьбы кандидата в депутаты от «Единой России» Шамиля Аляутдинова. Иск в отношении Аляутдинова уже подан в суд Нижегородского района.

В своем исковом заявлении Досаев утверждает, что регистрация его оппонента окружной избирательной комиссией прошла с существенным нарушением норм №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона №108-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области». На этом основании он просит признать регистрацию Аляутдинова незаконной.

Досаев заявляет, что при выдвижении кандидатов «Единая Россия» опоздала с уведомлением избирательной комиссии. Так, Аляутдинов был выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Нижнего Новгорода на мероприятии 14 июля 2017 года. При этом избирательная комиссия должны была быть уведомлена о предстоящем выдвижении не позднее 12 июля 2017 года. По факту же уведомление избирательной комиссии произошло только 13 июля 2017 года.

Досаев считает, что этого факта достаточно для снятия Аляутдинова с выборов. При этом коммунист ссылается на практику Верховного суда Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, в рядах коммунистов Досаев находится относительно недавно. До этого он пытался руководить региональным отделением «Гражданской платформы», которое возглавил в октябре 2013 года, сменив на этом посту Максима Маткина, исключенного из партии за «систематический срыв работы».

В сентябре 2014 года Досаев принял участие в выборах губернатора Нижегородской области. По итогам голосования он набрал менее 0,5% голосов и занял последнее место среди всех кандидатов.

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В декабре 2015 года он написал заявление о выходе из партии по собственному желанию, а уже в январе 2015 года подал заявление о вступлении в КПРФ. Тогда члены нижегородского отделения КПРФ «добродушно» поддержали его решение.

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