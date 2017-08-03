«Молодежь должна «не лениться» идти в наблюдатели на выборах»

Владимир, , 16:43 — REGNUM Избиратели, которые не ходят на выборы, не должны «обижаться» на их результат. Об этом сегодня, 3 августа, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с участниками образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме». Памфилова напомнила участникам встречи, что президент РФ поставил задачу сделать выборы максимально прозрачными и легитимными. «В первую очередь выборы должны признаваться нашими гражданами, они должны в них верить. Поэтому нужна максимальная чистота, а это невозможно без участия общества, это невозможно без вас», — заявила она. По словам главы ЦИК, даже крупные партии не способны обеспечить все участки своими наблюдателями. На 100 тысяч избирательных комиссий по стране только у «Единой России» было свыше 100 тысяч наблюдателей, у КПРФ — почти 56 тысяч, у ЛДПР — почти 47 тысяч, у «Справедливой России» — почти 28 тысяч. Памфилова призвала молодых людей активно рассказывать окружающим о необходимости голосовать на выборах, «не лениться» и идти в наблюдатели.

Как передает ИТАР-ТАСС, Памфилова пригласила участников образовательного форума принять участие в конкурсе на лучший призыв прийти на выборы. «Я предлагаю вам поучаствовать в нашем конкурсе — как бы вы обратились к своим родителям, как бы вы их убедили, что надо идти на выборы», — сказала она, обращаясь к участникам смены молодых политиков. «Придумайте, а мы найдем систему поощрения для победителей», — добавила глава ЦИК.