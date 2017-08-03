В Узбекистане уволен чиновник, отправленный на усиление телерадиокомпании

Ташкент, , 16:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил недавно назначенного председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана Хуршида Мирзахидова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель НТРК.

Мирзахидов был назначен на эту должность всего шесть месяцев назад, в феврале 2017 года. До этого он возглавлял Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций страны, и назначение его главой НТРК расценивалось в стране как повышение, так как должность связана с государственной идеологией.

«Президент подверг резкой критике работу телерадиокомпании во время видеоселекторного совещания. В том числе, глава Узбекистана недоволен тем, что организация не идет в ногу со временем и работает по старинке», — отметил собеседник агентства.

Мирзиёев подчеркнул, что руководитель должен брать на себя ответственность, а это может сделать, по словам президента, «только компетентный человек».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, стратегия развития Узбекистана на 2017−21 годы включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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