The Hill: «Трамп объявил войну Вашингтону»

Вашингтон, , 16:40 — REGNUM

Падение рейтинга поддержки политики президента США Дональда Трампа говорит о том, что избиратели начинают понимать, что президент ничего не делает в Вашингтоне, заявил ведущий программы Morning Joe на телеканале Эм-эс-эн-би-си Джо Скарборо, бывший член Палаты представителей США, 3 августа сообщает The Hill.

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Трамп продолжает оскорблять всех подряд, включая сенаторов Республиканской партии Лизу Меркауски и Джеффа Флэйка, что в конечном итоге ведёт к отсутствию видимых результатов политики Трампа, и избиратели начинают это понимать, заявил Скарборо.

«Трамп объявил войну Вашингтону и Вашингтон ответил ему тем же», — добавил бывший парламентарий.

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Напомним, результаты опроса Квиннипэкского университета, опубликованные 2 августа, показали, что рейтинг поддержки президента США со стороны избирателей стал самым низким с момента его инаугурации в январе 2017 года. Рейтинг поддержки опустился до 33%.

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