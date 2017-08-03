Петербург предложил Чечне трактора, светодиоды и лекарства

Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Санкт-Петербург предложил Чеченской республике трактора для развития сельского хозяйства, светодиоды для освещения улиц Грозного и лекарства по цене ниже мировых аналогов. Об этом стало известно 3 августа в ходе визита в Грозный делегации Северной столицы во главе с губернатором Георгием Полтавченко.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и Георгий Полтавченко подписали план мероприятий «Дорожная карта» по сотрудничеству двух регионов на 2017−2020 годы. Документ направлен на увеличение торгового оборота и активизацию гуманитарного сотрудничества.

Как напомнил на церемонии Рамзан Кадыров, еще в 2002 году первый глава ЧР Ахмат-Хаджи Кадыров подписал договор о долгосрочном и тесном сотрудничестве республики и Санкт-Петербурга.

«Я рад сказать, что сегодня инициатива Ахмата-Хаджи получила продолжение. Подписание «Дорожной карты» на 2017−2020 годы по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях дает возможность для дальнейшего укрепления наших связей», — сказал глава республики, слова которого приводит его пресс-служба

Рамзан Кадыров считает, что новое соглашение будет способствовать сближению Санкт-Петербурга и Чеченской республики на основе взаимовыгодного сотрудничества и братской дружбы.

В свою очередь, Георгий Полтавченко заявил, что у Чеченской республики и ее руководства «есть чему поучиться», а также напомнил, что между Петербургом и Чечней реализуются отраслевые соглашения, ведется сотрудничество в сфере здравоохранения, туризма.

Среди перспективных направлений сотрудничества Полтавченко назвал участие петербургских предприятий в подсветке Грозного с помощью выпускаемого в Северной столице светодиодного оборудования, внедрение новых энергосберегающих технологий, а также поставки сельхозтехники, в первую очередь, современных тракторов Кировского завода.

«Мы готовы предложить широкий спектр лекарственных препаратов, которые производятся сегодня в Санкт-Петербурге. За последние шесть лет мы активно развили эту отрасль, у нас действует фармацевтический кластер, который производит лекарства мирового уровня, естественно, цены на них гораздо ниже, чем на заграничные аналоги», — добавил Георгий Полтавченко.

Он также заявил о возможности расширения сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах. В частности, сегодня в Санкт-Петербурге обучаются 73 студента из Чечни, и есть возможность увеличить это количество, а также организовать обмен творческими коллективами, школьниками.

Как сообщает, в свою очередь, пресс-служба Смольного, успешным примером взаимодействия регионов губернатор назвал сотрудничество петербургского холдинга «Теплоком» с компанией «Энергия Плюс» из Чечни в производстве приборов учета тепла и воды. Кроме того, Санкт-Петербург участвует в создании региональной структуры электронного правительства ЧР, взаимодействует с республикой в сфере туризма.

Санкт-Петербург заинтересован в расширении поставок экологически чистых товаров чеченских сельхозпроизводителей.

В рамках визита в Грозный петербургская делегация участвовала в открытии Санкт-Петербургской улицы. За счет Северной столицы на ней установили 20 скамеек в петербургском стиле.

Ранее гости из Петербурга посетили Мемориальный комплекс Славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, возложили цветы к плите памяти первого главы ЧР.

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