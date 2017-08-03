Представитель «Справедливой России» выбыл из борьбы за пост мэра Переславля

Ярославль, , 16:06 — REGNUM 3 августа 2017 года завершила свою работу конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Переславля-Залесского Ярославской области. Определились кандидаты, которые будут представлены на заседании городской Думы 10 августа, где депутаты открытым голосованием изберут главу города.

На должность городского главы претендовали 5 человек. Это исполняющий обязанности мэра, депутаты Переславской думы, начальник Управления муниципальной собственности администрации Переславля, а также председатель благотворительного фонда «Фонд местных инициатив»

По итогам рассмотрения конкурсной документации комиссия признала прошедшими отбор трех кандидатов. Это Владимир Волков, Константин Гриднев и Евгений Кузнецов. Соответственно, Сергей Хабибулин и Андрей Рыбаков не прошли конкурсный отбор. Как пояснила член комиссии Татьяна Коняева, в документах, представленых этими кандидатами, не содержались сведения об имуществе супруг. На этом основании заявки Сергея Хабибулина и Алексея Рыбакова были отклонены.

Сергей Хабибулин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что до него пока не довели официально результаты работы комиссии, поэтому решение об оспаривании он ещё не принял. В любом случае, как пояснил Сергей Хабибулин, рассчитывать на победу было очень трудно. Но, конечно, теперь расклад в борьбе за кресло городского главы поменяется. За Сергея Хабибулина проголосовала бы вся фракция «Справедливая Россия», и тогда возможен бы был второй тур, в то время как сейчас такая ситуация практически исключена.