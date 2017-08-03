Украина наращивает экспорт аграрной продукции в ЕС

Киев, , 16:06 — REGNUM На 31,4% вырос экспорт украинской аграрной продукции в ЕС за первое полугодие 2017 года, заявила замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцова, сообщает 3 августа пресс-служба ведомства.

По ее словам, страны Евросоюза — вторые по значимости для украинского экспорта. В течение первых шести месяцев Украина экспортировала всего продукции в ЕС на $3,803 млрд. При этом рост экспорта аграрной продукции составил $664,4 млн, рост экспорта в целом — $739,3 млн или 24,1%.

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Больше всего в денежном выражении вырос экспорт кукурузы — на $344,1 млн (или на 54,3%), а в процентном соотношении — сливочного масла (в 1064,8 раза или на $5,3 млн). Главным импортером украинской продукции стали Нидерланды — 17,6% от всего экспорта Украины в ЕС, Испания — 17% и Италия — 13,5%.

Напомним, в начале июля Европарламент проголосовал за расширение квот на экспорт ряда украинских товаров, таких как мед, обработанные томаты, пшеницу, кукурузу и ячмень.

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