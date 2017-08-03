Латвии предложили стать наблюдателем на российско-белорусских учениях

Рига, , 15:45 — REGNUM Министерство обороны Латвии получило приглашение от Белоруссии для двух военных наблюдателей принять участие в предусмотренных в сентябре 2017 года российско-белорусских учениях «Запад — 2017», заявил представитель министерства обороны Дайна Озолиня, сообщает LETA.

Приглашение получено на основании Венского документа — соглашения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое предусматривает меры по укреплению доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Приглашение от Белоруссии получил также аккредитованный в Минске военный атташе Литвы.

Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017» пройдут в сентябре 2017 года. Как утверждали латвийские политики, на проходивших ранее под тем же названием учениях в 2013 и 2009 годах «отрабатывалось нападение на страны Прибалтики и Польшу».

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