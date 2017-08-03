Спецслужбы США финансировали антисоветское подполье в Латвии с 1950 года

Рига, , 15:42 — REGNUM Центральное разведывательное управление США в начале 1950-х годов активно поддерживало антисоветское подполье в Латвии и других странах Прибалтики. Латвийские «лесные братья» получали от США финансовую и материальную поддержку, свидетельствуют рассекреченные документы из архивов ЦРУ, сообщает портал Rus.delfi.lv.

ЦРУ начало обсуждать проект поддержки антисоветского движения в Латвии летом 1950 года. Латвийское подполье планировалось использовать для сбора разведывательной информации, в перспективе — для саботажа, экономической и партизанской войны, а также других целей. «Адекватная финансовая помощь и оборудование позволили бы движению укрепить уже существующие подпольные возможности и расширить тайные действия. Такое расширение упростит успешное проникновение в «настоящий» Советский Союз», — отмечается в одном из документов.

Архивные материалы свидетельствуют, что ЦРУ одобрило выделение финансирования для антисоветского подполья в августе 1950 года, и затем на эти цели выделялись достаточно крупные суммы. ЦРУ выделяло средства и на создание структур, объединяющих латышских эмигрантов, — в частности на издание газеты в Германии или на организацию объединительной конференции в США.

Почти все документы, которые касались налаживания контактов с антисоветским сопротивлением в Латвии через латышских эмигрантов в Швеции и Германии, носили гриф максимальной секретности. Перед публикацией часть исходной информации была удалена, в некоторых случаях из документов изъяты целые страницы.

Напомним, после завершения Второй мировой войны «национальные партизаны» или «лесные братья» длительное время оказывали вооруженное сопротивление советской власти. Контингент данных «партизан» формировался преимущественно из числа бывших легионеров Waffen SS, дезертиров, а также на базе диверсионных групп, оставленных в Латвии или десантированных в Латвию отступающими под ударами Советской армии нацистскими войсками.

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