Британский суд признал банду «мушкетеров» террористами

Лондон, , 15:05 — REGNUM Вина в подготовке теракта, предотвращенного на территории Великобритании, возложена британским судом на группу так называемых «мушкетеров», передает 3 августа телеканал Sky News.

Речь идет о четырех участников преступного сообщества — Навиде Али, Тахире Азизе, Хобаибе Хуссейне и Мохибуре Рахмане. Теракт был предотвращен год назад.

Как установил суд, террористы хотели взорвать бомбы, изготовленные кустарным способом. Теракт планировался на территории Великобритании, но точное место и время не известно.

Уточняется, что в спецоперации по предотвращению терактов приняли участие сотрудники МИ5. Они внедрились в окружение «мушкетеров», создав подставную фирму, в которую наняли двоих членов банды.

В ходе спецоперации в машине одного из «мушкетеров» нашли бомбу, а также огнестрельное оружие и патроны. Среди находок был нож, на лезвии которого сделана гравировка «кафир» (совершающего куфр, неверный).

После ареста «мушкетеров» вину они не признали, обвинив спецслужбы в том, что те подкинули им вещественные доказательства. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор.

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