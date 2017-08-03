Приднестровье отрывают от России, Россию выдавливают из всего региона

Тирасполь, , 15:00 — REGNUM Решение правительства Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина — «демонстративный политический вызов в отношении Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе приднестровского МИД.

«Убеждены, что данный демарш является очередным подтверждением стратегии Кишинева по намеренному нагнетанию напряженности, обострению ситуации в диалоге с Приднестровьем и тотальному выдавливанию России из всего регионального пространства», — отметили в ведомстве. Там напомнили о целом комплексе ранее организованных руководством Молдавии враждебных выпадов в отношении России и Приднестровья, включая провокации против действующего формата Совместной миротворческой операции на Днестре, что не может не вызывать тревоги.

«Не оставляет сомнений, что объявление «персона нон грата» специального представителя президента Российской Федерации по Приднестровью направлено на разрыв системной коммуникации между Приднестровьем и Россией и препятствование межведомственному формату взаимодействия на уровне правительств России и Приднестровья. Демонстративный характер решения молдавской стороны подтверждает приверженность Кишинева к использованию методов давления, санкций и блокад, свидетельствует о категорическом нежелании руководства Молдовы выстраивать цивилизованные формы взаимодействия с Россией и Приднестровьем по всему спектру актуальных вопросов», — добавили в МИД.

Тирасполь призвал всех международных партнеров сфокусировать пристальное внимание на процессах вокруг Приднестровья с целью недопущения дальнейшей эскалации напряженности. «Приднестровье, как и ранее, будет прилагать все усилия для укрепления и развития стратегического партнерства с Российской Федерацией, а также для защиты прав и интересов всех приднестровцев, включая более 200 тысяч российских граждан и сотен тысяч соотечественников, проживающих в республике», — подвели итог в ведомстве.

Дмитрий Рогозин, отметим, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молдавия хочет роль «правофлангового» в антироссийской кампании Запада»