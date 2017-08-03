В Кремле не пустили на самотек ситуацию с корреспондентом «Новой газеты»

Москва, , 14:45 — REGNUM Ситуация с депортацией из России корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова сложная, допущенные нарушения нельзя игнорировать, сообщил журналистам 3 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам известно о существовании этого вопроса, но, скажем так, ситуация очень сложная и ряд факторов не позволяет закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, на этот эксцесс было обращено внимание миграционных властей и других российских ведомств.

Напомним, в марте этого года гражданин Узбекистана Нурматов был задержан в России за нарушения правил въезда или режима пребывания. В редакции «Новой газеты», где он работал, пояснили что «задержание было сделано по требованию узбекской стороны».

2 августа стало известно, что его депортируют из России в связи с нарушением им режима пребывания.

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