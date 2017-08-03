МИД КНР призвал Вашингтон обеспечить безопасность китайских дипломатов

Пекин, , 14:45 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан прокомментировал недавний инцидент, произошедший у дверей генерального консульства КНР в Лос-Анджелесе. Напомним, 2 августа неизвестный открыл стрельбу рядом со зданием китайского консульства, после чего покончил с собой.

«Мы требуем тщательного расследования инцидента, а также призываем американскую сторону принять дополнительные меры по обеспечению безопасности для граждан КНР, находящихся на территории США. Речь идет не только о дипломатах, но и о тысячах туристов и студентов, прибывших в Соединенные Штаты для получения образования», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР подчеркнул, что Пекин придает большое значение инциденту. Гэн Шуан добавил, что в случае необходимости, сотрудники правоохранительных органов КНР готовы оказать своим заокеанским коллегам помощь в расследовании дела, пишет «Чжунго синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 августа пожилой мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону генерального консульства КНР в Лос-Анжелесе. Тело мужчины позднее было обнаружено в автомобиле, припаркованном в 20 метрах от здания дипмиссии. Преступник совершил самоубийство.

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