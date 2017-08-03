Песков: Россия привержена своим обязательствам по договору РСМД

Москва, , 14:32 — REGNUM Власти Российской Федерации рассчитывают на приверженность своих зарубежных партнеров Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Россия была и остается привержена своим обязательствам по этому договору, несмотря на некоторые утверждения, которые звучали до сих пор», — говорит представитель Кремля.

Песков также добавил, что Кремль рассчитывает на исполнение партнерами своих обязательств по данному договору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект, который предусматривает введение новых ограничительных мер против РФ за якобы «нарушение» договора РСМД.

Со своей стороны Москва отвергает обвинения со стороны Вашингтона и требует представить веские доказательства. Их власти США до сих пор не предоставили.

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