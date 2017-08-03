Левые силы отстают в предвыборной гонке в Чили

Сантьяго, , 14:26 — REGNUM По данным исследования, опубликованного 2 августа, экс-президент Чили Себастьян Пиньера продолжает лидировать в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов, в то время как кандидат от левого Широкого фронта Беатрис Санчес остается на втором месте, впервые обойдя по рейтингам кандидата от правящей коалиции Алехандро Гильера, сообщает El Periódico.

Опрос, проведенный социологическим центром Adimark в июле месяце, показал, что за Пиньеру собираются голосовать 32% опрошенных, на один пункт больше, чем в июне.

Рейтинг журналистки Беатрис Санчес от левого Широкого фронта вырос на 4% и составил 17%, благодаря чему ей удалось опередить сенатора Алехандро Гильера, кандидата от правящего блока Нового большинства, который набрал 16% голосов.

По данным Adimark, Санчес сумела в июле достичь своего лучшего результата с тех пор, как она была включена в исследования в марте 2017 года, впервые обойдя по рейтингам кандидата от правящей коалиции.

Сенатор Каролина Гоик, кандидат от христианских демократов, получила всего 1%, и ее кандидатура находится под вопросом еще и в связи с глубоким политическим кризисом в своей партии. Она попросила несколько дней на то, чтобы оценить следует ли ей идти дальше.

Между тем на вопрос о том, кто будет следующим президентом, 67% респондентов ответили, что это будет бывший президент Пиньера, который достиг самых высоких показателей с августа 2016 года.

Исследование также измерило оценку управления президента Мишель Бачелет, рейтинг которой достиг 32%, на 2% больше, чем в июне, и это лучший результат с февраля 2015 года, когда было открыто коррупционное дело в отношении ее сына и невестки.

Неодобрение политике Бачелет выразили 64% респондентов.

Напомним, всеобщие выборы в Чили пройдут 19 ноября 2017 года, где будет избран новым парламент и новый президент страны.

Президент Себастьян Пиньера возглавлял Чили с 11 марта 2010 года по 11 марта 2014 года.