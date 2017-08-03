«Отстранение Темера от власти может обернуться новым кризисом»

Мадрид, , 14:17 — REGNUM Бразильские депутаты не допустили самого грандиозного скандала в политической истории страны, проголосовав против возбуждения уголовного дела в отношении президента Мишела Темера.

«После того, как около 20:00 по местному времени стало ясно, что оппозиция не набирает необходимых 342 голосов для того, чтобы «включить зеленый свет» Верховному суду на начало расследования, сторонники Темера наперебой начали объяснять СМИ свое нежелание отстранить нынешнего президента от власти осознанием того, что это вызовет новый кризис», — пишет бразильский корреспондент испанской El Mundo Жоан Ройо.

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По мнению депутата от Партии бразильского демократического движения [членом которой является Мишел Темер, — прим. ИА REGNUM ] Балейя России, которого цитирует Ройо, «теперь, когда Бразилия начинает экономически расти и стабилизироваться, перетряхивать верхушку властной пирамиды — значит, нанести удар по её основанию и сбросить страну в новую бездну кризиса».

В целом, по мнению журналиста, депутаты решили не искать добра от добра и менять коней на переправе, которая затянется до осени 2018 года, когда состоятся новые президентские выборы в стране. На которых, как считает большинство бразильских политологов, нынешнему главе государства вряд ли что-то светит, но до которых он имеет право дожить спокойно, не опасаясь, что в один непрекрасный момент на его запястьях вдруг защелкнутся наручники.

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