Россия без сомнений будет отстаивать свои интересы — Песков

Москва, , 13:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 3 августа, что Россия без сомнений будет отстаивать свои интересы после введения США новых санкций.

«То, что Россия будет отстаивать свои интересы и защищать свои интересы, это ни у кого, естественно, не должно вызывать сомнений», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, может ли Москва начать судебный процесс с Вашингтоном и согласны ли в Кремле с оценкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по поводу нового закона.

Ранее Медведев заявил, что надеждам на улучшение отношений России с админситрацией США «конец». Кроме того, глава правительства назвал новый пакет санкций полноценной торговой войной.

«В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», — написал Медведев в своем Facebook.

Ранее Сенат США голосом 98 сенаторов из 100 принял законопроект, согласно которому в одностороннем порядке ужесточаются санкции против России, Ирана и КНДР. 2 августа его подписал президент США Дональд Трамп.

В ЕС этот законопроект вызвал беспокойство, поскольку будут наложены ограничения на сотрудничество с российскими компаниями по строительству трубопроводов и отдан приоритет экспорту американских энергоресурсов в Европу.

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